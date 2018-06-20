Совет Европы и ОБСЕ раскритиковали принятые в Венгрии законы "Стоп Сорос"

С критикой выступила также Amnesty International

Два ведущих европейских правозащитных органа, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковали принятые в Венгрии законы "Стоп Сорос" (Stop Soros). Об этом сообщает Reuters.

По их мнению, этот пакет законов противоречит законодательству ЕС.

Венецианская комиссия, экспертный орган в Совете Европы, обратилась к Венгрии с просьбой воздержаться от одобрения нового закона до публикации доклада, который она подготовила совместно с ОБСЕ.

С критикой пакета "Стоп Сорос" также выступила также международная неправительственная организация Amnesty International.

"Напрасно правительство заявляет, что защита венгров является целью внесения поправок в закон, на самом деле это является систематической ликвидацией наших самых основных свобод", - говорится в заявлении Amnesty International.

Директор Amnesty International в Венгрии Юлия Иван заявила: "Жестоко, что законопроект о просителях убежища и беженцах... принимается Национальным собранием во Всемирный день беженцев".

Напомним, в Венгрии приняли пакет законов, позволяющих сажать за помощь нелегальным мигрантам.