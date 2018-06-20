Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Совет Европы и ОБСЕ раскритиковали принятые в Венгрии законы "Стоп Сорос"

НовостиПолитика    20.06.2018 - 21:35
Фото: беженцы (UNICEF)
Фото: беженцы (UNICEF)

С критикой выступила также Amnesty International

Два ведущих европейских правозащитных органа, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковали принятые в Венгрии законы "Стоп Сорос" (Stop Soros). Об этом сообщает Reuters.

По их мнению, этот пакет законов противоречит законодательству ЕС.

Венецианская комиссия, экспертный орган в Совете Европы, обратилась к Венгрии с просьбой воздержаться от одобрения нового закона до публикации доклада, который она подготовила совместно с ОБСЕ.

С критикой пакета "Стоп Сорос" также выступила также международная неправительственная организация Amnesty International.

"Напрасно правительство заявляет, что защита венгров является целью внесения поправок в закон, на самом деле это является систематической ликвидацией наших самых основных свобод", - говорится в заявлении Amnesty International.

Директор Amnesty International в Венгрии Юлия Иван заявила: "Жестоко, что законопроект о просителях убежища и беженцах... принимается Национальным собранием во Всемирный день беженцев".

Напомним, в Венгрии приняли пакет законов, позволяющих сажать за помощь нелегальным мигрантам.

Юнкер созывает неформальный саммит ЕС относительно беженцев Число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек, - ООН
Теги публикации: Венгрия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь