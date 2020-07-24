Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий

Cовет ЕС утвердил ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Напомним, ЕС разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев.