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Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий

Автор: РБК-Украина

В правила трансграничных путешествий ходят социальное дистанцирование и масочный режим

Cовет ЕС утвердил ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.

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Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

  • физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
  • более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
  • соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Напомним, ЕС разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев.

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