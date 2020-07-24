Рада ЄС затвердила правила транскордонних подорожей

Рада ЄС затвердила ряд правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективного пасажирського транспорту. Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії по застосуванню транспортних керівних принципів.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада просуває ряд основних заходів гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонним службам колективного пасажирського транспорту", - йдеться в заяві.

Рекомендовані заходи містить, серед іншого:

фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

більш широке використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровим способом;

дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Нагадаємо, ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців.