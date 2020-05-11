Совет ЕС утвердил политику по Восточному партнерству

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, в которых подтвердил ее стратегическое значение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В выводах отмечается "значительные достижения Восточного партнерства", а также Совет ЕС подтверждает свой "подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении".

"Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая "20 результатов к 2020 году", является действующей и приносит ощутимые результаты и пользу людям. Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

В Facebook миссии Украины при ЕС поприветствовали принятие выводов Совета ЕС.

"Украина с нетерпением ожидает амбициозного 6-го Саммита ВП, на котором должны быть утверждены стратегические цели на будущее", - отметил глава Миссии Украины в ЕС Николай Точицкий.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 мая в телефонном разговоре со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил подготовку к шестому саммиту Восточного партнерства.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев предложил заключить соглашение о Совместном авиационном пространстве с Европейским союзом во время саммита Восточного партнерства. Подписание соглашения обсуждался во время телефонного разговора руководителей правительств Украины и Хорватии.