Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, официально на полгода продлены санкции в отношении 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции включают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Они находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств или злоупотребление служебным положением.

До этого президент Чехии Милош Земан выступил за отмену санкций против Российской Федерации.

"Я всегда был противником не только антироссийских санкций, но и санкций (вообще), потому что считаю их неэффективными", - отметил он.

Земан также провел параллели с ситуацией на Кубе, где, несмотря на санкции, ничего не меняется в течение последних 50 лет.