Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины

Совет ЕС признал европейские устремления и выбор Украины. Еврокомиссии предложено предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Версале.

"Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в соглашении об ассоциации", - говорится в заявлении.

В документе отмечено, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский реализовал право своей страны и подал заявку на вступление в Евросоюз. Совет ЕС преложил Еврокомиссии представить свое мнение по этому вопросу.

"В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", - подчеркивается в заявлении.

Совет ЕС также предложил Еврокомиссии представить свои заключения по аналогичным заявкам Молдовы и Грузии.

Лидеры ЕС подчеркнули готовность продолжить оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также они выразили намерение помочь "восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".