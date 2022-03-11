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Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати висновки щодо заявки України

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Брюссель, П'ятниця 11 березня 2022 04:43
Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати висновки щодо заявки України Фото: Єврокомісія надасть висновки щодо заявки України на членство в ЄС (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада ЄС визнала європейські устремління і вибір України. Єврокомісії запропоновано надати свої висновки щодо української заявки на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС за підсумками зустрічі лідерів країн Євросоюзу у Версалі.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в заяві.

У документі зазначено, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський реалізував право своєї країни і подав заявку на вступ до Євросоюзу. Рада ЄС закликала Єврокомісії представити свою думку з цього питання.

"В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її слідуванні її європейському шляху. Україна належить нашій європейській родині", - підкреслюється в заяві.

Рада ЄС також запропонувала Єврокомісії представити свої висновки за аналогічними заявками Молдови та Грузії.

Лідери ЄС підкреслили готовність продовжити надавати політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні. Також вони висловили намір допомогти "відновленню демократичної України, як тільки російський наступ припиниться".

Нагадаємо, 7 березня Володимир Зеленський обговорив з главою Євроради Шарлем Мішелем членство України в ЄС.

Відзначимо, кілька країн ЄС виступили проти надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

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