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Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg

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Понедельник 07 марта 2022 16:32
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg Фото: Германия и Нидерланды высказались против вступления Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Несколько стран Европейского союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В частности, против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Известно, что на этой неделе во Франции состоится саммит, на котором страны-участники Евросоюза обсудят запрос Украины. Власти Нидерландов и Германии призвали исполнительный орган ЕС высказать свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать политическое решение.

По словам дипломатов, страны, выступившие против, хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине, чтобы прекратить войну.

Однако страны, которые поддерживают Украину, настаивают на предоставлении нашей стране статус кандидата. Отмечается, что этот шаг должен продемонстрировать символическую поддержку Европы, даже если сам процесс членства остается долгим и сложным.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем членство Украины в ЕС.

Позже Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза обсудят заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни.

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Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
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