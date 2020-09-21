Совет ЕС поддержал призыв к новым выборам в Беларуси под эгидой ОБСЕ

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза поддержали призыв к проведению новых выборов в Беларуси. Такие выборы должны пройти под эгидой ОБСЕ.

Об этом на брифинге заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он также отметил, что пока нет решения по санкциям против Беларуси.

"Соглашение невозможно, поскольку не было достигнуто необходимое единодушие. Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств ЕС позднее на этой неделе", - добавил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ, но не признает легитимность действующего президента Александра Лукашенко.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко... Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - сказал Боррель.

По его словам, министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ". Кроме того, он обратился к России с призывом не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Я сделаю все возможное, чтобы санкции были уже на следующем заседании Совета по иностранным делам. Это становится личным обязательством. На карту поставлено доверие к ЕС", - заявил Боррель.

Он отдельно отметил, что до сих пор открыт вопрос, попадет ли под санкции сам Лукашенко.

Напомним, ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси.

В частности, сообщалось, что позиция Кипра не изменилась, и он блокирует санкции. Хотя до встречи министр иностранных дел Кипра обещал, что выполнит общее решение Совета ЕС.