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Совет ЕС планирует ввести санкции против причастных к химатакам в Британии

Новости » Политика    21.01.2019 - 02:49
Совет ЕС планирует ввести санкции против причастных к химатакам в Британии
Фото: на месте химатаки в Британии (из открытых источников)

Ранее послы стран ЕС согласовали санкции против 4 офицеров ГРУ и 5 граждан Сирии

Совет Европейского союза по иностранным делам в понедельник, 21 января, планирует ввести санкции в отношении причастных к химическим атакам на территории Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов Европейского союза должны принять запрет на въезд в ЕС ряду лиц, а также наложить арест на их активы на территории ЕС.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС согласовали санкции против четырех офицеров российской военной разведки (ГРУ) и пяти граждан Сирии, которые коснутся, в частности, офицеров ГРУ РФ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых британская власть считает непосредственно причастными к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Солсбери в марте 2018 года.

По информации расследователей, Чепига и Мишкин прибыли в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась с предложением Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Канады внести в список опасных веществ "Новичок", который был использован при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года.

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