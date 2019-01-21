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Рада ЄС планує запровадити санкції проти причетних до хіматак у Британії

Новини » Політика    21.01.2019 - 02:49
Рада ЄС планує запровадити санкції проти причетних до хіматак у Британії
Фото: на місці хіматаки в Британії (з відкритих джерел)

Раніше посли держав ЄС погодили санкції проти 4 офіцерів ГРУ та 5 громадян Сирії

Рада Європейського союзу у закордонних справах у понеділок, 21 січня, планує запровадити санкції щодо причетних до хімічних атак на території Великої Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На засіданні в Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Європейського cоюзу мають ухвалити заборону на в'їзд у ЄС низці осіб, а також накласти арешти на їхні активи на території ЄС.

Раніше повідомлялося, що посли держав ЄС погодили санкції проти чотирьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) та п'яти громадян Сирії, які стосуються, зокрема, офіцерів ГРУ РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, яких британська влада вважає безпосередньо причетними до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері в березні 2018 року.

За інформацією розслідувачів, Чепіга і Мішкін прибули до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) погодилася з пропозицією Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Канади внести до списку небезпечних речовин "Новачок", який був використаний під час замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в березні 2018 року.

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