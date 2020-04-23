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ЕС одобрил программу восстановления экономики Европы на 540 млрд евро

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 22:15
ЕС одобрил программу восстановления экономики Европы на 540 млрд евро
Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Утвержденный пакет начнет действовать 1 июня

Европейский совет одобрил "дорожную карту" по восстановлению экономики Европы после кризиса связанного с пандемией коронавируса на 540 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

По словам Мишеля, "дорожная карта" определяет 4 основные области действий - полностью функционирующий Европейский единый рынок, беспрецедентные инвестиционные усилия, глобальные действия и функционирующую систему управления.

"Уже утвержден пакет из 3 сетей социальной защиты на сумму 540 млрд евро для рабочих, предприятий и суверенов, который начнет действовать к 1 июня 2020 года", - сообщил глава Евросовета.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия готовит план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на 2 триллиона евро. Затраты будут погашаться на протяжении 7 лет государствами-членами ЕС.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

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