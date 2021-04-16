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Рада ЄС обговорить закриття Росією акваторії Чорного моря біля Криму

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 16 квітня 2021 14:58
Рада ЄС обговорить закриття Росією акваторії Чорного моря біля Криму Фото: представник ЄК з питань зовнішньої політики Петер Стано (скрін відео ютуб EU Debates)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 квітня, Рада Європейського союзу обговорить закриття Росією акваторії Чорного моря біля окупованого Криму. Міністри закордонних справ країн ЄС візьмуть до уваги всі аспекти.

Про це на брифінгу заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

"Щодо анонсу, зробленого Росією, ми взяли це до уваги і аналізуємо, так само як і ситуацію в цілому. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель буде обговорювати це питання на засіданні міністрів закордонних справ", - зазначив Стано.

Він також додав, що після зустрічі у Європейського союзу буде чітка позиція.

Зазначимо, раніше Росія оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для іноземних кораблів під приводом військових навчань. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають намір направити до Чорного моря два есмінця на тлі стягування російських військ до кордону України, але пізніше стало відомо, що Вашингтон поки відмовився від цих планів.

При цьому, за оцінкою США, Росія перекинула додатково в окупований Крим 15-25 тисяч своїх військових. Тепер загальна чисельність угрупування складає близько 31,5 тисяч.

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