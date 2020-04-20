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Рада ЄС цього тижня обговорить "антиколомойський закон"

Новини » Політика     20.04.2020 - 17:16
Рада ЄС цього тижня обговорить "антиколомойський закон"
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Рада ЄС обговорить проведення банківської реформи в Україні

Рада Європейського союзу у середу, 22 квітня, обговорить український закон про банки. Про це під час відеоконференції повідомив високопоставлений європейський дипломат, передає РБК-Україна.

За словами дипломата, на засіданні Ради ЄС з питань зовнішньої політики окремо буде обговорено проведення банківської реформи в Україні. Зокрема, обговорять так званий "антиколомойський закон", який унеможливлює продаж банків їх колишнім власникам.

"З питання реформ, то будуть обговорюватися ті ж самі реформи, як і раніше, наприклад, судова реформа. Але є один важливий пункт, який ми хочемо обговорити - це питання приватизації банку, який раніше був націоналізований (ПриватБанк - ред.). Вам відомо, що є, якщо я не помиляюся, і ця цифра дуже вражаюча, 16 тисяч поправок до закону про банківську діяльність", - заявив він.

Крім того, представник Євросоюзу висловив сподівання, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні в реалізації банківської реформи.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

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