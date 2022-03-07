Совет безопасности ООН сегодня вечером проведет заседание. На нем планируют обсудить ухудшение гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако в ООН напомнили, что с начала войны Украину покинули около 1,7 млн граждан. Им присвоили статус беженцев.

Другие детали данного заседания пока не рассекречиваются.

"Совет безопасности ООН в понедельник проведет заседание, посвященное ухудшению гуманитарной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, Польша разрешила беженцам из Украины жить и работать 18 месяцев.

Также сообщается, что с начала агрессии России из Украины в Польшу выехало более 1 млн беженцев.

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