UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине, - Reuters

Автор: Наталья Юрченко

Совет безопасности ООН сегодня вечером проведет заседание. На нем планируют обсудить ухудшение гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Совет безопасности ООН в понедельник проведет заседание, посвященное ухудшению гуманитарной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Другие детали данного заседания пока не рассекречиваются.

Однако в ООН напомнили, что с начала войны Украину покинули около 1,7 млн граждан. Им присвоили статус беженцев.

Отметим, Польша разрешила беженцам из Украины жить и работать 18 месяцев.

Также сообщается, что с начала агрессии России из Украины в Польшу выехало более 1 млн беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину