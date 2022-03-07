RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні, - Reuters

Автор: Наталія Юрченко

Рада безпеки ООН сьогодні ввечері проведе засідання. На ньому планують обговорити погіршення гуманітарної ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Рада безпеки ООН в понеділок проведе засідання, присвячене погіршенню гуманітарної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі даного засідання поки не розсекречуються.

Проте в ООН нагадали, що з початку війни Україну покинули близько 1,7 млн громадян. Їм присвоїли статус біженців.

Зазначимо, Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців.

Також повідомляється, що з початку агресії Росії з України до Польщі виїхало понад 1 млн біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України