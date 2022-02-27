Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине

Запрос о проведении заседания по Украине прозвучал после того, как в пятницу Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось вторжение РФ в Украину.

С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.