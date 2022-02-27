Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине

Совет Безопасности ООН должен проголосовать за созыв редкой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине. Голосование запланировано на воскресенье, 27 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Запрос о проведении заседания по Украине прозвучал после того, как в пятницу Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось вторжение РФ в Украину.
С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.
Напомним, что Зеленский поговорил с Генсеком ООН о войне в Украине. Он призвал его лишить Россию права голоса и наказать за геноцид в Украине.