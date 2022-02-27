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Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине

Автор: Наталья Скороход

Совет Безопасности ООН должен проголосовать за ​​созыв редкой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине. Голосование запланировано на воскресенье, 27 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрос о проведении заседания по Украине прозвучал после того, как в пятницу Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось вторжение РФ в Украину.

С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.

Напомним, что Зеленский поговорил с Генсеком ООН о войне в Украине. Он призвал его лишить Россию права голоса и наказать за геноцид в Украине.

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ООНВторжение России в Украину