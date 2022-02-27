Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні

Запит про проведення засідання по Україні пролунав після того, як у п'ятницю Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якій засуджувалося вторгнення РФ в Україну.

З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.