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Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні

Автор: Наталья Скороход

Рада Безпеки ООН має проголосувати за скликання рідкісної надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Голосування заплановане на неділю, 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запит про проведення засідання по Україні пролунав після того, як у п'ятницю Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якій засуджувалося вторгнення РФ в Україну.

З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, що Зеленський поговорив з Генсеком ООН про війну в Україні. Він закликав його позбавити Росію права голосу і покарати за геноцид в Україні.

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