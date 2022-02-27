ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине

Новина українською →
США, Воскресенье 27 февраля 2022 05:56
Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине Фото: Совет безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Совет Безопасности ООН должен проголосовать за ​​созыв редкой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине. Голосование запланировано на воскресенье, 27 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Голосование в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, носит процедурный характер, поэтому ни один из пяти его постоянных членов совета (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) не может наложить вето.

По словам дипломатов, за этот шаг нужно проголосовать девятью голосами, и он, скорее всего, будет принят.

Запрос о проведении заседания по Украине прозвучал после того, как в пятницу Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось вторжение РФ в Украину.

Генеральная Ассамблея должна проголосовать за аналогичную резолюцию на чрезвычайной специальной сессии. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.

Напомним, что Зеленский поговорил с Генсеком ООН о войне в Украине. Он призвал его лишить Россию права голоса и наказать за геноцид в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина