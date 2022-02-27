Совет Безопасности ООН проголосует за созыв заседание Генассамблеи по Украине

Совет Безопасности ООН должен проголосовать за ​​созыв редкой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине. Голосование запланировано на воскресенье, 27 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Голосование в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, носит процедурный характер, поэтому ни один из пяти его постоянных членов совета (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) не может наложить вето.

По словам дипломатов, за этот шаг нужно проголосовать девятью голосами, и он, скорее всего, будет принят.

Запрос о проведении заседания по Украине прозвучал после того, как в пятницу Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось вторжение РФ в Украину.

Генеральная Ассамблея должна проголосовать за аналогичную резолюцию на чрезвычайной специальной сессии. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.