Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні

Рада Безпеки ООН має проголосувати за скликання рідкісної надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Голосування заплановане на неділю, 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голосування в Раді Безпеки ООН, що складається з 15 членів, носить процедурний характер, тому жоден з п'яти його постійних членів Ради (Росія, Китай, Франція, Великобританія і США) не може накласти вето.

За словами дипломатів, за цей крок потрібно проголосувати дев'ятьма голосами, і він, швидше за все, буде прийнятий.

Запит про проведення засідання по Україні пролунав після того, як у п'ятницю Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якій засуджувалося вторгнення РФ в Україну.

Генеральна Асамблея повинна проголосувати за аналогічну резолюцію на надзвичайній спеціальній сесії. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, але мають політичну вагу.