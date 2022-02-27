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Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні

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США, Неділя 27 лютого 2022 05:56
Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні Фото: Рада Безпеки ООН проголосує за скликання засідання Генасамблеї по Україні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Рада Безпеки ООН має проголосувати за скликання рідкісної надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Голосування заплановане на неділю, 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голосування в Раді Безпеки ООН, що складається з 15 членів, носить процедурний характер, тому жоден з п'яти його постійних членів Ради (Росія, Китай, Франція, Великобританія і США) не може накласти вето.

За словами дипломатів, за цей крок потрібно проголосувати дев'ятьма голосами, і він, швидше за все, буде прийнятий.

Запит про проведення засідання по Україні пролунав після того, як у п'ятницю Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якій засуджувалося вторгнення РФ в Україну.

Генеральна Асамблея повинна проголосувати за аналогічну резолюцію на надзвичайній спеціальній сесії. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, але мають політичну вагу.

Зазначимо, що такі сесії Генасамблеї - рідкісна подія. З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, що Зеленський поговорив з Генсеком ООН про війну в Україні. Він закликав його позбавити Росію права голосу і покарати за геноцид в Україні.

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