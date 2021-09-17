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Совет Безопасности ООН продлил миссию в Афганистане на полгода

Автор: Сергей Пышкин

Совет Безопасности ООН единогласно принял решение продолжить политическую миссию в Афганистане. Соответствующее решение было принято из-за захвата власти в стране представителями "Талибана".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Миссия ООН по содействию Афганистану была создана 28 марта 2002 года по просьбе правления Афганистана. Ее главной целью является создание устойчивого мира, развития, а также координация действий и сотрудничество с правительством страны.

Сегодня, 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за продление миссии на 6 месяцев.

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ООНАфганистан