RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада безпеки ООН продовжила місію в Афганістані на півроку

Автор: Сергій Пишкін

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла рішення продовжити політичну місію в Афганістані. Відповідне рішення було прийнято через захоплення влади в країні представниками "Талібану".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Місія ООН зі сприяння Афганістану була створена 28 березня 2002 року на прохання місцевого правління. Її головною метою є створення стійкого миру, розвитку, а також координація дій та співробітництво з урядом країни.

Сьогодні, 15 членів Ради Безпеки ООН проголосували за продовження місії на 6 місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНАфганистан