На совещании у Зеленского обсуждали меры по обеспечению украинцев на Пасху

Дополнительные меры по обеспечению украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и хранить ближних", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса. Тогда президент анонсировал, что государство планирует в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.

Напомним, из-за коронавируса Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила храмам проводить богослужения без присутствия мирян. Гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.