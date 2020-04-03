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На нараді у Зеленського обговорювали заходи з убезпечення українців у Великдень

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 13:27
На нараді у Зеленського обговорювали заходи з убезпечення українців у Великдень
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зокрема, розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей

Додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят обговорювалися на щоденній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей та режиму проведення богослужінь.

"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень - це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умови розповсюдження коронавірусу. Тоді президент анонсував, що держава планує найближчим часом представити проект "Великдень вдома", який дозволить відсвяткувати свято вдома.

Нагадаємо, через коронавірус Православна церква України (ПЦУ) дозволила храмам проводити богослужіння без присутності мирян. Громадянам дозволяється брати участь у спільній молитві, використовуючи відеозв'язок.

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