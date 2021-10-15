Совершенно секретный и на время войны: Данилов раскрыл детали плана обороны Украины

Документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о теоробороне.

"Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но это будет происходить (будет действовать план, - ред.) во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, 15 октября во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердили План обороны Украины.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Олексій Данілов, Андрій Ілларіонов, Максим Немчинов та інші експерти розповідають українцям, як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю, чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках цієї зими. Також глядачам скажуть, проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними.



У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.



А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.



У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.