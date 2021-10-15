Цілком таємний та на час війни: Данілов розкрив деталі Плану оборони України

Документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади, закону про теороборону.

"Це все буде працювати разом. Президент доручив провести великі навчання, але це буде відбуватися (буде діяти план, - ред.) у час, коли у нас буде військова ситуація. Там і кібербезпека. Але документ є цілком таємним. Два роки працювали фахові люди над цим документом", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 жовтня під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) затвердили План оборони України.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Олексій Данілов, Андрій Ілларіонов, Максим Немчинов та інші експерти розповідають українцям, як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю, чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках цієї зими. Також глядачам скажуть, проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними.



У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.



А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.



У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.