Совбез ООН заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"

Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале ООН.

Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.

Еще четыре государства воздержались от голосования.

Напомним, 17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН", - заявил в связи с этим спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.