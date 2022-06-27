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Совбез ООН во вторник собирает заседание по Украине: что будут обсуждать

Фото: Совбез ООН во вторник собирает заседание по Украине (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Совет безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет заседание, посвященное войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу заседания.

Темой встречи заявлено "поддержание мира и безопасности в Украине".

Как сообщило представительство Норвегии в Twitter, на заседании обсудят ракетный удар по Кременчугу.

Заседание начнется в 15:00 по восточному времени (в 22:00 по Киеву).

Последнее заседание по Украине состоялось 21 июня. Представители сделали заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык ненависти в России.

В апреле постпред РФ Василий Небензя в Совете безопасности ООН признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперации".

Еще в феврале Российская Федерация наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины. Причем якобы предполагаемый союзник России - Китай не голосовал против, а воздержался.

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