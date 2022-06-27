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Радбез ООН у вівторок збирає засідання щодо України: що обговорюватимуть

Фото: Радбез ООН у вівторок збирає засідання щодо України (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки ООН у вівторок, 28 червня, проведе засідання, присвячене війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму засідання.

Темою зустрічі заявлено "підтримання миру і безпеки в Україні".

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Останнє засідання щодо України відбулося 21 червня. Представники зробили заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в Росії.

У квітні постпред РФ Василь Небензя в Раді безпеки ООН визнав, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".

Ще в лютому Російська Федерація наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України. Причому нібито передбачуваний союзник Росії 0 Китай не голосував проти, а утримався.

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