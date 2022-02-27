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Совбез ООН созывает Генассамблею по Украине: стала известна дата

Автор: Артур Родивилов

Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай),

Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.

Напомним, российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.

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