Совбез ООН созывает Генассамблею по Украине: стала известна дата

Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай),

Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.