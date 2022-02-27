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Радбез ООН скликає Генасамблею щодо України: стала відома дата

Автор: Артур Родивилов

Радбез ООН скликає екстрене засідання Генасамблеї щодо ситуації в Україні. Засідання відбудеться в понеділок, 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Радбез ООН схвалив резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї щодо України.

На підтримку резолюції проголосували 11 членів Ради безпеки, проти - Росія (оскільки голосування є процедурним, в такому випадку голосування постійного члена не є ветуючим), утрималися - три ( в тому числі, Китай),

Зазначимо, що такі сесії Генасамблеї - рідкісна подія. З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, російська сторона наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.

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