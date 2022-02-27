Радбез ООН скликає Генасамблею щодо України: стала відома дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Радбез ООН схвалив резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї щодо України.

На підтримку резолюції проголосували 11 членів Ради безпеки, проти - Росія (оскільки голосування є процедурним, в такому випадку голосування постійного члена не є ветуючим), утрималися - три ( в тому числі, Китай),

Зазначимо, що такі сесії Генасамблеї - рідкісна подія. З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.