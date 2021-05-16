Совбез ООН соберется сегодня из-за обострения ситуации в Израиле

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 16 мая, проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня.

Так, начало обсуждения обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сопровождаемого обстрелами как с территории Израиля, так и территории Сектора Газа, запланировано на 17:00 по киевскому времени.

На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.