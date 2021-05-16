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Совбез ООН соберется сегодня из-за обострения ситуации в Израиле

Автор: Дмитрий Левицкий

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 16 мая, проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня.

Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Так, начало обсуждения обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сопровождаемого обстрелами как с территории Израиля, так и территории Сектора Газа, запланировано на 17:00 по киевскому времени.

На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

Напомним, на прошлой неделе в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории Сектора Газа. Каждый день стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

Добавим, США предлагали провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Израиле на следующей неделе. В Вашингтоне объясняли, что такая задержка позволит дипломатии "произвести определенный эффект".

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Новости Украины ИзраильПалестинаСектор ГазаООН