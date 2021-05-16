Радбез ООН збереться сьогодні через загострення ситуації в Ізраїлі

Рада безпеки ООН у неділю, 16 травня, проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями з Сектору Газа. Очікується, що засідання розпочнеться у другій половині дня.

Так, початок обговорення загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, що супроводжується обстрілами як з території Ізраїлю, так і території Сектору Газа, заплановано на 17:00 за київським часом.

На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.