Совбез ООН соберется по поводу ситуации в Украине в 4:30

Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 24 февраля, срочное заседание по поводу обострение ситуации вокруг Украины . Заседание было инициировано украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Норвегии при ООН .

Заседание Совбеза ООН начнется в 4:30 утра по киевскому времени.

Почему собирается Совбез ООН

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН после того, как главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" попросили Россию о военной помощи. А накануне президент РФ Владимир Путин получил официальное разрешение на применение российских войск за рубежом, в частности на украинском Донбассе.

Россия может начать новое вторжение в Украину

Поздно ночью 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Говоря о российских войсках вдоль украинской границы, глава государства заявил, что руководство России одобрило шаг вперед.

В то же время он призвал россиян предотвратить полномасштабную войну с Украиной, поскольку она может стать причиной большой войны на европейском континенте.