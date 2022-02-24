Радбез ООН збереться з приводу ситуації в Україні о 4:30
Фото: Радбез ООН збереться через Україну (GettyImages)
Рада безпеки ООН проведе сьогодні, 24 лютого, термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Засідання було ініційоване українською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Норвегії при ООН.
Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом.
Чому збирається Радбез ООН
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після того, як ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" попросили Росію про військову допомогу. А напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном, зокрема на українському Донбасі.
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