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Радбез ООН збереться з приводу ситуації в Україні о 4:30

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Нью-Йорк, Четвер 24 лютого 2022 02:23
Радбез ООН збереться з приводу ситуації в Україні о 4:30 Фото: Радбез ООН збереться через Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Рада безпеки ООН проведе сьогодні, 24 лютого, термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Засідання було ініційоване українською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Норвегії при ООН.

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом.

Чому збирається Радбез ООН

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після того, як ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" попросили Росію про військову допомогу. А напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном, зокрема на українському Донбасі.

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