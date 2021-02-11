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Совбез ООН сегодня соберется на заседание по случаю годовщины "Минска-2"

Автор: РБК-Украина

11 февраля Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестой годовщиной подписания "комплекса мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2"). Встреча состоится на фоне информации об убийстве украинского воина российским снайпером под Горловкой.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Telegram.

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Встреча состоится через видеосвязь в открытом формате. Начало запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинскую делегацию для участия в ТКГ будет представлять ее председатель Леонид Кравчук.

"Украинская сторона предоставит свою оценку текущему состоянию выполнения Минских договоренностей, также она ожидает соответствующей поддержки позиции Украины со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, по договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают договоренности.

11 февраля около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, вследствие чего он умер.

Недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе "уже просто нет". Ранее он выразил необходимость присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

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