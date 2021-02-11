Радбез ООН сьогодні збереться на засідання з нагоди річниці "Мінська-2"

11 лютого Рада Безпеки ООН проведе засідання у зв’язку із шестиріччям підписання "комплексу заходів щодо виконання Мінських угод" ("Мінськ-2"). Зустріч відбудеться на тлі інформації про вбивство українського воїна російським снайпером під Горлівкою .

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ в Telegram.

"Українська сторона надасть свою оцінку сучасному стану виконання Мінських домовленостей, також вона очікує відповідної підтримки позиції України з боку міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Українську делегацію для участі в ТКГ представлятиме її голова Леонід Кравчук.

Зустріч відбудеться через відеозв’язок у відкритому форматі. Початок заплановано на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, за домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості.

11 лютого близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.

Нещодавно голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі "вже просто немає". Раніше він висловив необхідність приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу.