Совбез ООН планирует экстренное заседание по Сирии

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) планирует провести экстренное заседание из-за ситуации, которая возникла после начала Турцией военной операции в Сирии. Об этом сообщает AFP.

По словам госсекретаря Франции по европейским делам Амели де Моншален, заседание Совбеза ООН может состояться в четверг, 10 октября.

"Франция, Германия и Великобритания завершают составление совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чем сообщается. Мы намерены созвать Совет безопасности ООН", - заявила де Моншален.

Напомним, в среду, 9 октября, Турция начала военную операцию в Сирии. По заявлению курдских сил, в результате авиационных ударов турецкой армии погибли двое мирных жителей в деревне Мишаррафа, к западу от Рас-эль-Айна. Также сообщается, что местное население начало массовую эвакуацию.

Также РБК-Украина сообщало, что во вторник, 8 октября, турецкий парламент принял решение о продлении военных операций в Сирии и Иране на один год. Согласно принятому документу, турецкие военные будут находиться в указанных странах до 30 октября 2020 года.