Радбез ООН планує екстрене засідання по Сирії

Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) планує провести екстрене засідання через ситуацію, яка виникла після початку Туреччиною військової операції в Сирії. Про це повідомляє AFP.

За словами держсекретаря Франції з європейських справ Амелі де Моншален, засідання Радбезу ООН може відбутися в четвер, 10 жовтня.

"Франція, Німеччина і Великобританія завершують складання спільної заяви, в якому буде гранично зрозуміло зазначено, що ми рішуче засуджуємо те, про що повідомляється. Ми маємо намір скликати Раду безпеки ООН", - заявила де Моншален.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію в Сирії. За заявою курдських сил, в результаті авіаційних ударів турецької армії загинули двоє мирних жителів у селі Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айна. Також повідомляється, що місцеве населення почало масову евакуацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 8 жовтня, турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій в Сирії та Ірані на один рік. Згідно з прийнятим документом, турецькі військові будуть перебувати у зазначених країнах до 30 жовтня 2020 року.