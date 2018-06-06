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Интервью

Совбез ООН принял заявление относительно ситуации с безопасностью на Донбассе

НовостиОбщество    06.06.2018 - 18:20
Фото: заседание Совбеза (unmultimedia.org)
Фото: заседание Совбеза (unmultimedia.org)

Также в этом заявлении подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины

Совет безопасности ООН принял заявление относительно Украины, в котором выражается озабоченность ухудшением ситуации с безопасностью на Донбассе и подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета  Украины. Об этом говорится в сообщении постоянной миссии Украины при ООН в Twitter.

"По итогам заседания 29 мая Совет Безопасности ООН принял заявление председателя по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждаются нарушения режима прекращения огня и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Также в заявлении выражается серьезная обеспокоенность в связи с недавним ухудшением ситуации на востоке Украины.

"Совет безопасности осуждает постоянные нарушения режима прекращения огня, особенно использование тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к человеческим жертвам в том числе среди мирных жителей, и призывает к выполнению обязательств и немедленного вывода тяжелых вооружений в соответствии с минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

Также Совбез ООН напомнил о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В заявлении председателя впервые упоминается гуманитарная ситуация. В частности, документ приветствует работу агентств ООН в решении "трагической гуманитарной ситуации на востоке Украины".

Вместе с тем, в заявлении указывается на необходимость выполнения резолюции Совбеза 2166, принятой в 2014 году, по сбитии рейса MH17 в небе над Донбассом.

Как сообщалось, проект заявления был подготовлен Францией и Германией.

Напомним, ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций призывает украинскую власть принять меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям.

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Теги публикации: ООН, Донбасс, безопасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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