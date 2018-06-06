Совбез ООН принял заявление относительно ситуации с безопасностью на Донбассе

Также в этом заявлении подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины

Совет безопасности ООН принял заявление относительно Украины, в котором выражается озабоченность ухудшением ситуации с безопасностью на Донбассе и подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении постоянной миссии Украины при ООН в Twitter.

"По итогам заседания 29 мая Совет Безопасности ООН принял заявление председателя по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждаются нарушения режима прекращения огня и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

За підсумками засідання 29 травня Рада Безпеки ООН схвалила Заяву Голови щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засуджуються порушення режиму припинення вогню та міститься заклик до виведення важкого озброєння.



Текст заяви pic.twitter.com/HlEHJbBnzW — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 6, 2018

Также в заявлении выражается серьезная обеспокоенность в связи с недавним ухудшением ситуации на востоке Украины.

"Совет безопасности осуждает постоянные нарушения режима прекращения огня, особенно использование тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к человеческим жертвам в том числе среди мирных жителей, и призывает к выполнению обязательств и немедленного вывода тяжелых вооружений в соответствии с минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

Также Совбез ООН напомнил о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В заявлении председателя впервые упоминается гуманитарная ситуация. В частности, документ приветствует работу агентств ООН в решении "трагической гуманитарной ситуации на востоке Украины".

Вместе с тем, в заявлении указывается на необходимость выполнения резолюции Совбеза 2166, принятой в 2014 году, по сбитии рейса MH17 в небе над Донбассом.

Как сообщалось, проект заявления был подготовлен Францией и Германией.

Напомним, ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций призывает украинскую власть принять меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям.