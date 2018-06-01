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ООН закликає розслідувати напади на представників меншин в Україні

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 12:11
Фото: розгін табору ромів у Києві (facebook.com/Сергей Мазур)
Фото: розгін табору ромів у Києві (facebook.com/Сергей Мазур)

В ООН стурбовані нападами на ромів та представників ЛГБТ

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликає українську владу вжити заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТ-спільноти та інших меншин, які піддаються нападам. Про це йдеться в повідомленні представництва ООН в Україні.

В ООН відзначили, що за минулий місяць в Україні спалили три ромських поселення: у Львові, Тернополі та Києві. Підпали призвели до насильницького виселення громад ромів. Крім того, в окремому інциденті, 24 травня, побили адвоката ромів, який захищає інтереси жертв нападу в 2017 році, коли одного рома вбили і ще кількох побили. Досі за ці злочини ніхто не поніс відповідальності.

Також ООН закликає відстежувати дії, вчинені радикалами, які порушують основоположні права меншин. В деяких випадках вони взяли на себе відповідальність за нещодавні напади та залякування ромів, членів ЛГБТ-спільноти та осіб, які виступають за гендерну рівність.

"Ці напади в поєднанні з численними повідомленнями в соціальних мережах, які можуть бути прирівняні до мови ворожнечі і розпалювання ненависті до ромів, ЛГБТ-спільноти та інших меншин, свідчать про зростання нетерпимості. Ці питання потребують негайного вирішення для запобігання подальшого поширення такого насильства в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала уряд "не проявляти ані краплі толерантності до таких дій, публічно їх засудити, розслідувати всі напади на меншини і притягнути винних до відповідальності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила справу у зв'язку з нападом на ромів в Тернопільській області.

 

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Теги публікації: ООН, нападение, ЛГБТ, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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