Радбез ООН прийняв заяву щодо безпекової ситуації на Донбасі

Також у цій заяві підтверджується підтримка територіальної цілісності та суверенітету України

Рада безпеки ООН прийняла заяву щодо України, в якій висловлюється занепокоєння погіршенням безпекової ситуації на Донбасі та підтверджується підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Про це йдеться у повідомленні постійної місії України при ООН у Twitter.

"За підсумками засідання 29 травня Рада Безпеки ООН схвалила заяву голови щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засуджуються порушення режиму припинення вогню та міститься заклик до виведення важкого озброєння" - йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання 29 травня Рада Безпеки ООН схвалила Заяву Голови щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засуджуються порушення режиму припинення вогню та міститься заклик до виведення важкого озброєння.



Текст заяви pic.twitter.com/HlEHJbBnzW — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 6, 2018

Також у заяві висловлюється серйозна стурбованість у зв’язку з нещодавнім погіршенням ситуації на сході України.

"Рада безпеки засуджує постійні порушення режиму припинення вогню, особливо використання важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами, що призвело до людських жертв в тому числі серед мирних жителів, і закликає до виконання зобов’язань та негайного виведення важких озброєнь згідно з мінськими угодами" - йдеться у заяві.

Також Радбез ООН нагадав про свою повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

У заяві голови вперше згадується гуманітарна ситуація. Зокрема, документ вітає роботу агентств ООН у вирішенні "трагічної гуманітарної ситуації на сході України".

Разом з тим, в заяві вказується на необхідність виконання резолюції Радбезу 2166, прийнятої в 2014 році, щодо збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом.

Як повідомлялося, проект заяви був підготовлений Францією і Німеччиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Організація Об'єднаних Націй закликає українську владу вжити заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТ-спільноти та інших меншин, які піддаються нападам.