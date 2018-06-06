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Радбез ООН прийняв заяву щодо безпекової ситуації на Донбасі

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 18:20
Фото: засідання Радбезу (unmultimedia.org)
Фото: засідання Радбезу (unmultimedia.org)

Також у цій заяві підтверджується підтримка територіальної цілісності та суверенітету України

Рада безпеки ООН прийняла заяву щодо України, в якій висловлюється занепокоєння погіршенням безпекової ситуації на Донбасі та підтверджується підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Про це йдеться у повідомленні постійної місії України при ООН у Twitter.

"За підсумками засідання 29 травня Рада Безпеки ООН схвалила заяву голови щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засуджуються порушення режиму припинення вогню та міститься заклик до виведення важкого озброєння" - йдеться у повідомленні.

Також у заяві висловлюється серйозна стурбованість у зв’язку з нещодавнім погіршенням ситуації на сході України.

"Рада безпеки засуджує постійні порушення режиму припинення вогню, особливо використання важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами, що призвело до людських жертв в тому числі серед мирних жителів, і закликає до виконання зобов’язань та негайного виведення важких озброєнь згідно з мінськими угодами" - йдеться у заяві.

Також Радбез ООН нагадав про свою повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

У заяві голови вперше згадується гуманітарна ситуація. Зокрема, документ вітає роботу агентств ООН у вирішенні "трагічної гуманітарної ситуації на сході України".

Разом з тим,  в заяві вказується на необхідність виконання резолюції Радбезу 2166, прийнятої в 2014 році, щодо збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом.

Як повідомлялося, проект заяви був підготовлений Францією і Німеччиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що  Організація Об'єднаних Націй закликає українську владу вжити заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТ-спільноти та інших меншин, які піддаються нападам.

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Теги публікації: ООН, Донбас, безопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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