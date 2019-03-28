Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Резолюция представляет собой объемный документ, состоящий из 38 пунктов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Сирии предлагают созвать внеочередное заседание Совбеза международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Кроме того, Украина предложила лишить Российскую Федерацию права вето при обсуждении в Совбезе ООН вопросов, касающихся российской агрессии против Украины.