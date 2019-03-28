Радбез ООН прийняв резолюцію по боротьбі з фінансуванням тероризму

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла запропоновану Францією резолюцію щодо протидії фінансуванню та сприяння терористичним організаціям.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Резолюція являє собою об'ємний документ, що складається з 38 пунктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Сирії пропонують скликати позачергове засідання Радбезу міжнародної організації з-за визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Крім того, Україна запропонувала позбавити Російську Федерацію права вето при обговоренні в Радбезі ООН питань, що стосуються російської агресії проти України.