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Совбез ООН почтил погибших от удара по Кременчугу. Даже представитель России (видео)

Фото: Дмитрий Полянский, зампостпреда России в ООН (rferl.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совбез ООН после выступления президента Украины Владимира Зеленского почтил жертв российского удара по торговому центру в Кременчуге. Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский тоже принял в этом участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза.

Сегодня Совбез ООН собрался на заседание, чтобы поговорить о российских обстрелах мирных жителей Украины, в частности о вчерашнем ракетном ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Перед делегатами выступил президент Украины. В конце выступления он предложил Совбезу ООН почтить память погибших в результате российского преступления минутой молчания. После этого делегаты поднялись со своих мест, даже Полянский, который вчера говорил о том, что трагедия в ТЦ якобы была украинской "провокацией" для привлечения внимания Запада.

Напомним, выступая в Совбезе ООН, Зеленский призвал признать терактом вчерашний удар по ТЦ в Кременчуге.

Кроме того, Украина требует, чтобы Россию исключили из Совбеза ООН и Генассамблеи ООН, поскольку Москва нарушает основополагающие принципы организации.

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