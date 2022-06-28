Совбез ООН почтил погибших от удара по Кременчугу. Даже представитель России (видео)

Совбез ООН после выступления президента Украины Владимира Зеленского почтил жертв российского удара по торговому центру в Кременчуге. Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский тоже принял в этом участие.

Сегодня Совбез ООН собрался на заседание, чтобы поговорить о российских обстрелах мирных жителей Украины, в частности о вчерашнем ракетном ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Перед делегатами выступил президент Украины. В конце выступления он предложил Совбезу ООН почтить память погибших в результате российского преступления минутой молчания. После этого делегаты поднялись со своих мест, даже Полянский, который вчера говорил о том, что трагедия в ТЦ якобы была украинской "провокацией" для привлечения внимания Запада.