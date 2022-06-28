Радбез ООН вшанував загиблих від удару по Кременчуку. Навіть представник Росії (відео)

Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку. Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу.
Сьогодні Радбез ООН зібрався на засідання, щоб поговорити про російські обстріли мирних мешканців України, зокрема про вчорашній ракетний удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуку, який забрав життя щонайменше 20 людей.
Перед делегатами виступив український президент. Вкінці виступу він запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання. Після цього делегати піднялися зі своїх місць, навіть Полянський, який вчора говорив про те, що трагедія в ТЦ нібито була українською "провокацією" для привернення уваги Заходу.
Нагадаємо, виступаючи в Радбезі ООН, Зеленський закликав визнати терактом вчорашній удар по ТЦ в Кременчуку.
Крім того, Україна вимагає, щоб Росію виключили з Радбезу ООН та Генасамблеї ООН, оскільки Москва порушує основоположні принципи організації.
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