Радбез ООН вшанував загиблих від удару по Кременчуку. Навіть представник Росії (відео)

Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку. Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу.

Сьогодні Радбез ООН зібрався на засідання, щоб поговорити про російські обстріли мирних мешканців України, зокрема про вчорашній ракетний удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуку, який забрав життя щонайменше 20 людей.

Перед делегатами виступив український президент. Вкінці виступу він запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання. Після цього делегати піднялися зі своїх місць, навіть Полянський, який вчора говорив про те, що трагедія в ТЦ нібито була українською "провокацією" для привернення уваги Заходу.