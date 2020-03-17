Совбез ООН отложил заседания на неделю из-за коронавируса

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Штаб-квартира Совбеза ООН находится в Нью-Йорке, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США

Совет Безопасности ООН отложил все заседания, запланированные ранее на текущей неделе из-за вспышки коронавируса. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что в Нью-Йорке, гда расположена штаб-квартира СБ ООН, зафиксированы самые высокие в Соединенных Штатах показатели заражения коронавирусом. Так, по состоянию на 16 марта, в штате Нью-Йорк зафиксировано 950 случаев заражения, семь человек погибли.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение об усилении мер предосторожности из-за коронавируса, в результате чего весь секретариат ООН перешел на дистанционную работу на период трех недель - с 16 марта по 12 апреля.

По состоянию на утро 17 марта в мире число жертв инфекции COVID-19 достигло 7 тысяч 85 человек. За последние сутки в материковом Китае зарегистрировано 13 летальных случаев и 21 новый случай заражения. В КНР число заболевших за все время составило 80 тыс. 881 человек.

При этом в остальных странах мира число заразившихся впервые превысило статистику Китая на 12 тыс. 568 человек, достигнув отметки в 93,453 тысяч.