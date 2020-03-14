Секретариат ООН переходит на дистанционную работу из-за коронавируса

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Секретариат ООН перейдет на удаленную работу с 16 марта по 12 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение об усилении мер предосторожности из-за коронавируса, в результате чего весь секретариат ООН перейдет на дистанционную работу. Об этом говорится в заявлении ООН.

Сообщается, что на удаленную работу секретариат Организации перейдет на период трех недель с 16 марта по 12 апреля.

"Все сотрудники должны будут осуществлять дистанционный доступ, если только их физическое присутствие на рабочем месте не требуется для оказания основных услуг. Это будет действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля. Через три недели мы оценим необходимость поддержания сниженного уровня персонала в здании", - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что такие меры необходимы, чтобы минимизировать риски передачи коронавируса.

Напомним, днями первый случай коронавируса зафиксировали в ООН. Положительный результат теста на коронавирус получил филиппинский дипломат.

Ранее ООН ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавирус в мире. С 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (США) закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.