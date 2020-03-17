Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

От последствий коронавируса умерли 7 тыс. 85 человек, заразились 174 тыс. 300 человек

В мире число жертв инфекции COVID-19 достигло 7 тысяч 85 человек по состоянию на раннее утро вторника, 17 марта. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире обнаружили 13 тыс. 903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.

Согласно официальной статистике, котрая постоянно обновляется, с момента выявления вируса в Китае в конце 2019 года вирусом заразились 174 тыс. 330 человек. Излечились уже 79 тыс. человек.

За последние сутки в материковом Китае зарегистрировано 13 летальных случаев и 21 новый случай заражения, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения Китая, общее число инициированных на материковой части КНР за все время составило 80 тыс. 881 человек.

При этом в остальных странах мира число заразившихся впервые превысило статистику Китая на 12 тыс. 568 человек, достигнув отметки в 93,453 тысяч.

В Италии число заболевших увеличилось до 2,158 тысяч, при этом за сутки умерли 349 человек. Всего заболели 24,747 тысяч жителей страны.

В Иране уже зафиксировано 14,991 тыс. случаев заражения, скончались 853 человека. Испания стала третьей по численности заразившихся в мире (не считая Китая) - 9,191 тысяч, умерли 303 человека.

В Южной Корее заразилась 8,320 тысяч, умер 81 человек. Во Франции - 6,633 тыс. заразившихся и 148 умерших. В Германии заразились 6,012 тысяч, умерли - 14 человек.

Напомним, в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров. С 00:00 17 марта и до 3 апреля пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения закрываются.