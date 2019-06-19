Совбез ООН отложил рассмотрение нарушений санкций КНДР

Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Рассмотрение вопроса инициировали США

Россия и Китай в ООН заблокировали вынесение на заседание Совбеза всемирной организации вопроса о нарушении Северной Кореей санкций на поставки нефтепродуктов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Как сообщается, Россия и Китай в минувший вторник уведомили Комитет по санкциям СБ ООН, что вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Соединенные Штаты и 25 других стран обвинили в нарушении санкций ООН Северную Корею, в семь раз превысившую в 2018 году предусмотренный ими лимит в 500 000 баррелей нефтепродуктов в год. Ситуация повторяется в текущем году - по американским оценкам, КНДР уже превысила установленный лимит.

Рассмотрение вопроса инициировали США. Они предложили прекратить поставки нефтепродуктов в КНДР из-за нарушений. По мнению американских дипломатов, ограничения критичны для того, чтобы добиться от нее денуклеаризации.

Как сообщается, Россия и Китай являются основными поставщиками нефтепродуктов КНДР.

Отметим, высокопоставленные чиновники Северной Кореи (КНДР) считают, что США готовятся к войне.

Напомним, государственный департамент США предлагает награду до 5 млн долларов за информацию о нарушении Северной Кореей санкционного режима.